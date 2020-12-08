تعليم بني سويف: تدريب 8464 معلم لإكسابهم مهارات جديدة

قالت غادة عبد الرؤوف، مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم في بني سويف، إن الإدارة تستهدف تدريب 8464 معلمًا في كافة التخصصات، ضمن خطة المديرية لتدريب وتمكين معلمي المواد الأساسية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثالث الإعدادي، تنتهي في 25 ديسمبر الجاري ويبلغ عدد المستهدفين 8464 معلما في كافة التخصصات .

وعقدت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اجتماعا بقاعة المديرية، اليوم، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل المديرية ومديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية، لمناقشة خطة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت وكيلة الوزارة خلال الاجتماع الذي حضره مديري الإدارات وموجهي العموم ورؤساء الأقسام، أن الدراسة مستمرة وامتحانات الفصل الدراسي الأول في مواعيدها، طبقا للخطة الزمنية، حيث طالبت وكيل الوزارة بالاستعداد لعقد الامتحانات والانتهاء من وضع الأسئلة وجداول الامتحان مع مراعاة الإجازات الرسمية وإجازات المسيحيين، وأن تكون بالتناوب منعا للتكدس.

كما طالبت مديرى الإدارات بتحديد الفراغات بالمدارس بجميع المراحل لاستغلالها في مرحلة رياض الأطفال والفصول الذكية، كما ناقشت القرار 193 المنظم للمجموعات الدراسية والضوابط المنظمة للصرف، في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشددت وكيل الوزارة على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرار عملية التطهير والتعقيم والالتزام بارتداء الكمامات، وأشادت بالجهد الذي تبذله إدارة الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية والانتهاء من الإحصاء الاستقراري حيث تم تكريم راوية حسن مدير إدارة الاحصاء كما تم تكريم رؤساء أقسام الاحصاء بالإدارات التعليمية لحصولهم على المركز الثاني على مستوى الجمهورية .

كما استعرضت لبنى عويس، مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، مقترحات الجداول الامتحانية التي يتم عقدها وفق الخطة الزمنية للوزارة.