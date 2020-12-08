إزالة 470 حالة إشغال متنوعة في حملة بمدينة بني سويف

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء وليد البيلي، 470 حالة إشعال متنوعة ما بين تندات ومخالفات في الشوارع.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، حملة مكبرة، اليوم، على شوارع المدينة في إطار خطة المحافظة لإعادة المظهر الحضاري مرة أخرى وتحقيق الانضباط في الشوارع.

واسفرت الحملة عن إزالة 470 حالة إشغال متنوع منها دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وتندات وموازين وشماسي واستاند حديد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالف.

وفي سياق آخر واصلت اللجنة التي شكللها المحافظ برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، متابعاتها الميدانية بتفقد عدد من المصالح والجهات الحكومية والتي شملت، مديريتي التنظيم والإدارة والصحة وإدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة.

وتابعت اللجنة التزام تلك الجهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين والالتزام بآداب العطس والسعال، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.

وكان المحافظ، أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري، والتي تم تكليفها بالمرور على كافة الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ، وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.