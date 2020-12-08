رئيس هندسة أخبار اليوم عن واقعة "القاضية ممكن": الدكتور بيهزر وسنحقق معه

علق الدكتور إبراهيم برسوم، رئيس قسم هندسة الإلكترونيات، على واقعة اختبار الميدتيرم، لطلاب كلية الفرقة الرابعة، وورود صورة لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي "قفشة"، وبها كلمة "القاضية ممكن"، قائلا: إن الدكتور حديث التخرج 30 عاما، والامتحان هو كويز، وضعه الدكتور بقصد الاختبار.

وأضاف رئيس القسم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدكتور حاول خلق روح من الفكاهة مع الطلاب، مشيرا إلى إحالة صاحب الواقعة إلى التحقيق، ووقفه عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأكد أن الامتحان ليس رسميا، وهو عبارة عن تدريب، وهو جزء من المحاضرة للتقييم، مشيرا إلى أن جميع اختبارات الميدتيرم تمت "أون لاين" ولم ترد أي شكاوى بشأن الامتحانات.

وأوضح: "تم الحديث مع عضو هيئة التدريس، وقال إنه يرغب عمل روح الفكاهة والمداعبة مع الطلاب"، مشيرا إلى أن اختبارات الكويز عبارة عن مكمل للمحاضرة، مشيرا إلى أن الاختبار بسيط، موضحا أنه وضع صورة اللاعب بهدف المداهبة والهزار.

وتابع: أنه تم تحويله للتحقيق، والإيقاف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، لافتا إلى أنه لم ترد أي شكاوى بشأن الامتحان، منوها بأن هناك لغط في فهم الموضوع، مشيرا إلى أن الاختبار تدريب، وجزء من التقييم غير المدرج في درجات الطلاب.

أثار امتحان الميدتيرم لشعبة هندسة الإلكترونيات بكلية الهندسة بأكاديمية أخبار اليوم، للفصل الدراسي الحالي 2020، بعد ورود سؤال يحتوي على رسومات لمباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووضع أحد الدكاترة في قسم الهندسة، جملة عصام الشوالي المعلق التونسى الشهيرة في المبارة "القاضية ممكن"، بنهاية الامتحان، ومعها صور لـ"قفشة".

وعلق الدكتور عادل مبارك رئيس الأكاديمية، أن الامتحان صحيح، لافتا إلى أنه خاطب عضو هيئة التدريس للاطلاع على ماورد من أسئلة، موضحا أن عضو هيئة التدريس أجاب بأن الموضوع كان بغرض الفكاهة والمداعبة مع الطلاب بالامتحان "بيهزر مع الطلاب".

وأشار رئيس الأكاديمية، إلى أنه تم إيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل، وإحالته للتحقيق بدء من غد، في هذه الواقعة، وذلك لعدم الالتزام بالورقة الامتحانية، موضحا أن عضو هيئة التدريس، ويشغل منصب دكتور بالقسم.