رانيا يوسف تكشف سبب غيابها عن افتتاح القاهرة السينمائي: عندي تصوير

أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل خلال الساعات الماضية، لغيابها عن حضور حفل افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي انتهى منذ قليل، داخل دار الأوبرا المصرية.

وقالت رانيا يوسف، في تصريح لـ"الوطن"، إن غيابها عن حفل الافتتاح، بسبب ارتباطها بتصوير عمل فني جديد، رافضة الإفصاح عن تفاصيله، لافتة إلى أنها كانت تأمل حضور الحفل إلا أنها فشلت في الاعتذار عن التصوير.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، وقدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم ينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.