قاض يمكن مسنة من الإدلاء بصوتها داخل توك توك: الإنسانية أولا

في لفتة إنسانية منه مكن المستشار إبراهيم موسى، رئيس اللجنة الفرعية رقم 16 بقرية الحلافي التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، مُسنة من الإدلاء بصوتها داخل" توك توك"، وذلك خارج اللجنة، لعدم قدرتها على الدخول، ما جعل الأهالي يشيدون بموقفه.

وعبرت المواطنة عن سعادتها باستجابة رئيس اللجنة لها، وطلبت منه أن يُعلم على الورقة بدلاً منها، بعدما أشارت إليه الى من ترغب في انتخابه، قائلة:" المستشارنزلي في التوك توك وأنا قولتله عاوزة أعلم على المرشحين فلان وفلان وعلم لي أمام عيني، وبشكره على استجابته".

من جانبه أكد رئيس اللجنة، على أن ما فعله هو واجبه وحق السيدة المسنة، مشيرا إلى أن أحد المواطنين جاء إليه وأبلغه أن هناك سيدة مسنة، داخل مركبة توك توك لا تستطيع النزول وتريد الإدلاء بصوتها، فخرجت إليها ومعي الموظفة المختصة وبطاقة الاقتراع والكشف الذي يحمل اسمها للتوقيع او البصمة عليه، ومكنها من الإدلاء بصوتها".

أضاف رئيس لجنة 16 في الحامول،" حقها عليا، وعملت ده مع أكتر من مواطن، عندنا تعليمات بالتيسيير على كبار السن وذوي الاحتباجات الخاصة، بننزل ليهم في الشارع خارج اللجنة حال عدم قدرتهم على الصعود للجنة او النزول من وسيلة المواصلات".