القبض على صبيين لاتهامها بهتك عرض معاق ذهنيا في الدقهلية

أمرت نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية باحتجاز صبيان، على ذمة تحريات المباحث بعد اتهامهما بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا"، وتحويل الطفل المجني عليه إلى مستشفى منية النصر المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات.

وأصدرت النيابة العامة، أمرا بضبط وإحضار صبيان اتهمهما ولي أمر طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتيجة تأخر عقلي، وتلعثم في الكلام، بهتك عرض نجله مستغلين حالته الصحية إلا أن بكاء الطفل الشديد أرشده على ما فعلوه به.

وكان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من "السيد م. م."، 27 سنة، عامل ، ومقيم بأحدي قري المركز، واتهم صبيان بهتك عرض نجله الذي يعاني تأخر عقلي وتلعثم في الكلام "معاق ذهنيا".

واتهم ولى الأمر في محضر الشركة كل من: "السيد ا."، 15 سنة، و"محمد ص."، 15 سنة، باستدراج نجله "آدم"، 10 سنوات، وهتك عرضه.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا في محضر الشرطة، بارتكابهما الواقعة، وأنهما اختارا التعدي على الطفل لظروفه الخاصة وأنه معاق ولا يمكن أن يفشي عما جري، ولكن الأب اكتشف الواقعة بسبب انهيار نجله ووجود آثار التعدي عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4719 لسنة 2020 إداري مركز شرطة منية النصر، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

مصرع طفل وإصابة والدته

وفي حادث منفصل، لقى طفل مصرعه وأصيبت أمه في الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أثناء عبورهما طريق" المنصورة – ميت غمر" أمام قرية منية سندوب دائرة مركز المنصورة، بعد أن صدمتهما سيارة ربع نقل.

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف الى مكان البلاغ وتبين مصرع الطفل "كريم وليد شعبان، 10 سنوات، من قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، وإصابة والدته وتدعى "إيمان عبده عوض وبالفحص تبين أن الأم وطفلها حاولوا عبور الطريق إلا أن سيارة نصف نقل اصطدمت بسيارة أخري أثناء عبورهما، ما أدى إلى اصطدام السيارة الأخيرة بهما.