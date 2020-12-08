اشتباه كورونا.. نقل موظف بلجنة انتخابية إلى مستشفى كفر الشيخ

نقلت سيارة إسعاف الموظف " و.ح.ر"، بلجنة مدرسة سعد زغلول في مدينة كفر الشيخ، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، عقب تعرضه لوعكة صحية خلال إعادة انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إن الموظف تعرض لوعكة صحية عقب ظهور أعراض الإصابة عليه، واشتبه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ويتم إبلاغ غرفة العمليات بذلك.

وأضاف المصدر، أنه جار اتباع الفحوصات الطبية اللازمة.