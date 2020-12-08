صورة تقرير الطب الشرعي لـ"طبيب الميكروباص": عثر على سائل منوي بملابسه

حصلت "الوطن" على صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل السائل، الذي عثر عليه على ملابس طبيب الميكروباص، المتهم بارتكاب فعل فاضح أمام فتاة داخل سيارة أجرة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، إذ أثبت التحليل أن السائل الموجود على الملابس، هو سائل منوي خاص بالمتهم.

وأوضح التقرير، أن مصلحة الطب الشرعي تسلمت من النيابة العامة منذ فترة، ملابس محرزة خاصة بالمتهم عليها آثار سائل، لتحليلها ومعرفة نوعيته، مشيرا إلى أن تحليل معمل الطب شرعي، كشف أن المادة الموجودة بملابس المتهم سائل منوي.

وتابع التقرير: "في وقت لاحق تم أخذ عينة من المتهم وتحليلها وبمطابقتها بالسائل المنوي الذي عثر عليه على البنطال، تبين أنها مطابقة وأن السائل المنوي خاص بالمتهم".

وقررت محكمة جنح قسم ثان الزقازيق، في وقت سابق تأجيل أولى جلسات محاكمة طبيب الميكروباص لجلسة الخميس المقبل، للاستعلام عن التقرير الطبى الذى قدمه الطبيب ومنسوب صدوره إلى مستشفى خاص يثبت فيه إصابته بمرض "استمناء غير إرادى".

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان رسمي، تفاصيل ضبط طبيب على خلفية اتهامه بفعل فاضح وهو ممارسة العادة السرية بجوار فتاة والتحرش بها داخل ميكروباص أجرة فى الشرقية.

وذكرت النيابة فى بيانها، أنها أُخطرت من معاون مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق بملاحظته صباح يوم الحادى والثلاثين من شهر أكتوبر الماضى تجمعَ عدد من المواطنين، وضبطهم المتهم على إثر تحرشه بطالبة خلال استقلالهما إحدى وسائل النقل، فضبطه لعرضه على النيابة.

وأشارت إلى أن المجنى عليها شهدت فى تحقيقات النيابة بنظر المتهم إليها وإيتائه أفعالًا خدشت حيائها، منها استمناؤه قاصدًا من ذلك التحرش بها، فاستغاثت بمن فى وسيلة النقل فألقوا القبض عليه وسلموه.