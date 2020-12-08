ضحايا "مستريح الشرقية": نصب على ناس كتير وبيدي أرباح 40%

عرض الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال برنامجه "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، فقرة خاصة للحديث عن ملف توظيف الأموال، وقضايا النصب والاحتيال في المحافظات المختلفة، مستضيفًا عددا من ضحايا قضايا "النصب والاحتيال".

واستضاف البرنامج خلال الفقرة عددا من الضحايا من قضايا النصب والاحتيال داخل محافظة الشرقية، ومحافظة الجيزة، من أجل سرد قصصهم فيما يتعلق بالنصب، من الشخص المعروف بـ "مستريح الشرقية"، الذي نصب على الكثير من المواطنين في المحافظة.

وقال أحمد أنور الهادي، أحد ضحايا "مستريح الشرقية"، إن "مستريح الشرقية" هو شيخ معروف بين الناس في المحافظة، وسمعته كبيرة جدًا في المحافظة، وهذا ما جعله يطمئن ويودع أمواله معه، خاصة أن الأرباح عالية، وسريعة بشكل كبير.

وأضاف "الهادي"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه أودع معه 200 ألف جنيه، على أن يعطيه الأرباح له في نهاية العام، ولكنه لم يحصل على شيء، ونُصب عليه.

فيما قال وليد السيد، أحد ضحايا "مستريح الشرقية" أيضا، إن ما شجعه على التعامل مع هذا الشخص أنه كان يعطي نسبة 40% أرباحا، في العام وكان يعمل بشكل طبيعي معه، وتعامل معه بالفعل وحصل على أموال، ويعمل في محافظة الشرقية منذ حوالي 10 سنوات وهذا ما جعل لديه ثقة في الأمر.

وتابع "السيد": "اتنصب عليا في 150 ألف جنيه من 8 شهور، وحتى الآن لم أستطيع أن أحصل على حقي أو أموالي من جديد".