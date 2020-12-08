بيطري المنيا: تحصين وترخيص 3 آلاف كلب سنويا للحد من حوادث العقر

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن توفير أمصال ضد مرض السعار للحفاظ على الحيوانات، وتحصين وترخيص ما يقرب من 3 آلاف "كلب" سنويا، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة في ضوء اهتمام المديرية بتنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية للرفق بالحيوان، للحد من ظاهرة انتشار "الكلاب الضالة" بمحيط الأحياء السكنية والمناطق والشوارع الداخلية بجميع مراكز المحافظة.

وذكر بيان صادر عن مديرية الطب البيطري، اليوم، أنه في إطار التخلص من الكلاب الضالة وفقا لتعليمات الهيئة العامة للطب البيطري، يجري حاليا العمل على تخصيص مكان لإيواء الكلاب الضالة بوحدة سمالوط البيطرية تسع 400 كلب تقريبا.

وأضاف البيان، أنه لا يتم تنفيذ حملات إعدام للكلاب الضالة إلا حال وجود شكاوى من المواطنين عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية أو مكتب خدمة المواطنين بوجود كلاب ضالة وتمثل خطورة على المواطنين، أو ورود بلاغا من مديرية الصحة عن وجود حالات عقر للمواطنين بأي منطقة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد عثمان، مدير الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية تستجيب لشكاوى المواطنين وتشترك مع الجهات الأمنية للتخلص الآمن من الكلاب الضالة حاليا، لحين تجهيز مكان لإيواء الكلاب الضالة بسمالوط، لافتا إلى افتتاح وحدة "طه السبع" البيطرية لمعالجة الحيوانات الأليفة مع رفع كفاءة الأطباء من خلال دورات تدريبية عام ٢٠١٩.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بالمنيا، نشرت شكوى عدد من سكان مدينة المنيا الجديدة من تنفيذ حملة لتسميم الكلاب الضالة، بمعرفة الطب البيطري، تقضي علي جميع أنواع الكلاب بشكل عشوائي وعدم تطبيق شروطها باستهداف الكلاب المفترسة فقط، بالإضافة لعواء الكلاب لفترة حتى تموت، مطالبين بالتركيز فقط علي التخلص من الكلاب الضالة التي قد تؤذي المواطنين وتتسبب في إعاقة سيرهم بالشوارع والطرقات العامة.