إغلاق اللجان الانتخابية في إعادة المرحلة الثانية لمجلس النواب

أغلق القضاة المشرفون على اللجان الانتخابية في إعادة الدوائر الانتخابية بالمرحلة الثانية، باب التصويت نهائيا، وإعلان بدء الفرز، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، أجريت انتخابات الإعادة بها.

وشهد اليوم الثاني من الانتخابات، اقبالا ملحوظا، مقارنة باليوم الأول من الإعادة، حيث شهدت بعض اللجان استمرار الطوابير حتى اللحظات الأخيرة قبل الاغلاق.

ويتنافس في مرحلة الإعادة للمرحلة الثانية 202 مرشح على 101 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

ومن المفترض أن تبدأ عمليات الفرز داخل اللجان العامة للمحافظات، تمهيدا إعلانها رسميا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين المقبل.

وأجريت الانتخابات في 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسماعيلية وجنوب سيناء والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس وشمال سيناء.

وشهدت العملية الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين.