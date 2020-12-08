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الشريف يحصل على 723 صوتا مقابل 457 صوتا للزهيري بالمنصورة

كتب:

صالح رمضان
10:23 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
فرز الأصوات

فرز الأصوات

أظهرت نتائج أولية لفرز لجنة رقم 80 ومقرها مدرسة ميت الصارم، بمركز المنصورة بالدائرة الثانية بمحافظة الدقهلية "دائرة مركز المنصورة" في انتخابات الإعادة التي أجريت علي مدار يومين.

وحصل المرشح  محمد الشريف، على 723 صوتا، وجمال سعد الزهيري، علي 457 صوتا،  وحسن المير ، 253 صوتا، ومحمد علاق، علي 161 صوتا، وجميع المرشحين مستقلين .

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح علي المقاعد الفردية تحقيق الأغلبية المطلقة،  وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة، وتنافس بها  42 مرشحا علي 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة وعددهم 10 دوائر انتخابية ، وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة والتي أجريت يومي 7 و 8 ديسمبر المقبل، وهي أحزاب "مستقبل وطن، والذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين خاضوا جولة الإعادة.

وأشرف علي الانتخابات التي أجريت علي مدار يومي 1540 قاض تحت إشراف قضائي كاملـ وذلك داخل  699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة وبهم  1426 لجنة انتخابية فرعية، وبلغت الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية والذين يحق لهم التصويت  نحو 4 مليون و352 ألف 87 ناخبا من أبناء الدقهلية مقيدين في قاعدة البيانات، في انتخابات مجلس النواب.

 

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