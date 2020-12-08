النساء وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في جولة الإعادة بالمحافظات

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها بمختلف المحافظات، اليوم، في المواعيد المقررة لها، وسط إقبال كبار السن والسيدات اللاتي تصدرهن المشهد أمام اللجان التي تشديدات أمنية في محيطها لتأمين عملية الاقتراع.

وتوافد الناخبون على لجان الإقتراع بمحافظة كفر الشيخ، في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين لتستقبل 801 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخب، وتضم المحافظة 4 لجان عامة و801 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وفي القليوبية، تصدر كبار السن والسيدات طوابير الناخبين في ثان أيام جولة الإعادة، رافعين أعلام مصر وسط إقبال متوسط على اللجان بمركز ومدينة قليوب والقناطر، وتجرى الإعادة على مقعد واحد بالدائرة الرابعة ويتنافس عليه "درويش مرعي" مستقبل وطن و"عزت كريم" مستقل وسط اجواء إنتخابية ساخنة بين المرشحين

وشهدت الساعات الآولى لعملية فتح اللجان فى الدائرتين الآولى والثانية بشمال سيناء إقبالا متوسطا، على نفس وتيرة اليوم الآول الذي زاد فيه الإقبال بعد الظهيرة حتى المساء، وسيطرت السيدات على المشهد أمام الصناديق بجميع الدوائر.

وفي الغربية توافد الناخبون على لجان الانتخابات بمدن ومراكز و قرى المحافظة في اليوم الثانى من جولة الإعادة وتابع المحافظ، الدكتور طارق رحمي فتح اللجان الانتخابية من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، وكافة الجهات الأمنية والخدمية.

وفي جنوب سيناء، سعى مشايخ القبائل البدوية إلى حشد المواطنين، منذ بداية فتح اللجان، وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن اللجان فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في موعدها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وجري متابعة فتح اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريح له، اليوم، إن الانتخابات تجري وسط تشديدات أمنية في محيط اللجان لتأمين الناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، و تعقيمها قبل استقبال الناخبين، حرصًا على صحة وسلامة الناخبين.

وفي دمياط، أعلنت المحافظ، الدكتورة منال عوض فتح كافة لجان الاقتراع فى موعدها المحدد، لافتة إلى متابعة الموقف الانتخابى لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، دون رصد أية شكاوى خلال اليوم الأول من عملية الاقتراع، وأوضحت أن أول أيام التصويت، شهد إقبالا من الناخبين، كما انتظمت العملية الانتخابية بكافة اللجان.