شعراوي: انتظام عمل اللجان لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة دون معوقات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن التقارير التي تلقاها من غرفة عمليات الوزارة أكدت اكتمال فتح جميع اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية من جولة إعادة انتخابات البرلمان والبالغ عددها 13 محافظة في مواعيدها المحددة وسير الأمور بشكل طبيعي، والتأكد من عدم وجود أي عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

كما أجرى اللواء محمود شعراوي، صباح اليوم، اتصالات تليفونية بمحافظي المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020 وهي "القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والمنوفية والشرقية ودمياط" وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية في المحافظات دون وجود أي معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحا.

وأشار شعراوي إلى زيادة توافد الناخبين على اللجان الانتخابية في المحافظات الـ 13، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيرس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

ولفت الوزير إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثاني على التوالي في متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كل التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم والاطمئنان على الحالة العامة للجان ومدى إقبال المواطنين للتصويت واستقبال كل البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها حفاظا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه يليق باسم مصر.

وأوضح شعراوي أنه تم التأكيد على محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لاستمرار عمليات التطهير والتعقيم على مدار اليوم وإزالة أية اشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وأشاد شعراوي بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول في انتخابات مجلس النواب، وخاصة الشباب والمرأة وكبار السن، لافتا إلى أن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة في المراحل التاريخية والحاسمة في تاريخ مصر.

وطالب شعراوي المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة في اليوم الثاني للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة في اتخاذ القرارات التي تعمل على تقدم مصر واستقرارها، مؤكدا على أنه اصدر تعليمات مشددة للمحافظات بالحياد التام في الانتخابات وعدم الانحياز لأي مرشح للوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.