متحدث "الرئاسة": هناك إشادة فرنسية بتعامل مصر مع جائحة كورونا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، حقق أرقام قياسية غير مسبوقة، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث حقق ثاني أعلى معدل نمو في العالم، بنسبة 3.6% في حين أن دول العالم جميعها، سجلت تراجعًا كبيرًا جدًا.

وأضاف "راضي"، خلال لقاء له على شاشة "extra news"، أن الاقتصاد المصري حقق ثاني أعلى نمو على مستوى العالم، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا يُعطي دفعة ثقة كبيرة جدًا في الأوضاع الاقتصادية في مصر، وكذلك في المناخ الاستثماري وتنشيط قطاع الأعمال الصناعية، وكل ما يتعلق بالاقتصاد.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاقتصاد المصري أصبح ذو ثقة، الأمر الذي جعله جاذب للاستثمارات، وكان محل إشادة خلال كل المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن شأنه أن يُشجع الاستثمارات الفرنسية والأجنبية، أن تأتي لمصر، والمشاركة في عملية التنمية الشاملة الموجودة والتي توفر فرص عمل عديدة.

وتابع: "كان من ضمن المباحثات، كان فيه مباحثات أيضًا حول الجهود المشتركة ما بين القطاعات المختصة بين فرنسا ومصر لمكافحة كورونا، مصر حققت مسار متوازن جدا بشهادة الفرنسيين نفسهم، حيث مصر حافظت على استمرار عجلة الحياة ودوران الاقتصاد، وأيضًا بالتوازي والتوازن بأخذ الاحتياطات الاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين وكان له أثر جيد وحافظ على تماسك الاقتصاد بشكل كبير، فهناك تبادل خبرات بين الدولتين، وسيتم تفعيل ذلك بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة".