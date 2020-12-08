تنسيقية الأحزاب: اتساع الأفق السياسي شجع الشباب على المشاركة

قال النائب عمرو دوريش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك إقبالا على التصويت في محافظة الشرقية، ضمن جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان 2020، ويتنافس فيها عضو التنسيقية حسن ضوة، على أحد المقاعد الثلاثة.

وأضاف "درويش" خلال استضافته في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية “extra news”، أن هناك إقبال على التصويت في الانتخابات الحالية، وهناك إقبال كبير ولأول مرة من جانب الشباب على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بعد أن غابوا من قبل في مجالس انتخابية عديدة، وكذلك تواجدت المرأة وكبار السن.

وأوضح "درويش"، أن اتساع الأفقي السياسي سمح بوجود تنافس وإقبال كبير على القوائم والمقاعد الفردية وسط دعم للدولة للشباب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتنسيقية شباب الأحزاب الأمر الذي شجع سباب مستقلين أيضا على نزول الانتخابات من أجل تمثيل دوائرهم.

ووجّه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر إلى القيادة السياسية للسماح بهذا التعدد والتنوع الذي لم يكن متاحا في مجالس نيابية عديدة، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الحياة السياسية في مصر الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن جولات الإعادة لها حسابتها كثيرة وتتشكل بها تحالفات انتخابية عديدة تقوم على طابع كل دائرة انتخابية وأحيانا ينجح التحالف ويدخل البرلمان مما يساعد على وجود كتلة متناغمة في العمل السياسي لا تتنافر.

وتجرى الانتخابات في دوائر متبقية لـ 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتعد الانتخابات الحالية أول انتخابات يتم إجراءها بعد تعديل الدستور في عام 2019 الذي أقر استحداث غرفة جديدة تشريعية وهي مجلس الشيوخ.