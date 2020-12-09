تربويون عن طرق تعامل أولياء الأمور مع منصات التعليم: مواعيد للمتابعة

"التعلم عن بعد" طريقة تستهدفها وزارة التربية والتعليم للنهوض بالعملية التعليمية، ومواكبة التتطور التكنولوجي في العالم، والذي من بين أشكاله المنصات التعليمية والتي أطلقت الوزارة عددًا مختلفًا منها آخرها "منصة حصص مصر"، لمساعدة الطلاب في التعلم بشكل جديد أكثر تطورًا ويعتمد على الفهم أكثر من الحفظ، وحفاظًا على سلامة الطلاب من التواجد بالمدارس في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتقديم مناهج دراسية معتمدة وموثقة.

اعتمد أولياء الأمور والطلاب على وجود المعلم معهم وتوجيهه لهم بشكل مباشر، بعكس ما تحققه المنصات الإلكترونية التي تعمل على التعلم عن بعد.

خبير تربوي: منصات الوزارة تقدم إرشادات لأولياء الأمور

ومن جهته، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنَّ "منصة التعليم المصري" تشمل عدة خطوات وإجراءات وجداول زمنية وأسماء المواد الدراسية التي تقدم عبر القنوات التعليمية، وبها جميع الإجابات التي تشغل بال أولياء الأمور ويحتاجها الطالب، إضافة إلى توضيح لكيفية التعامل على المنصات الأخرى مثل "مدرستنا"، "متعلم متصل"، "أسال المعلم"، وغيرها من المنصات الجديدة.

وأضاف "شحاتة"، لـ"الوطن"، أنَّ منصة وزارة التربية والتعليم تتيح استقبال الأسئلة من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، ويتمّ التفاعل معهم والإجابة على أسئلتهم من قبل قيادات الوزارة، مشيرًا إلى أنَّ تنويع المنصات يفيد في تنويع أهداف العملية التعليمية، لافتًا إلى أنَّه تمّ توجيه الإرشادات لأولياء الأمور على منصات الوزارة لكيفية التعامل خلالها.

مجدي حمزة: تحديد وقت ثابت لمتابعة الطلاب للمنصات مسؤولية أولياء الأمور

وذكر الدكتور مجدي حمزة، الخبير التعليمي والتربوي، أنَّ تطوير التعليم التكنولوجي في مصر يتناسب مع مقتضيات التطور التكنولوجي في العالم أجمع، لافتًا إلى أنَّه من الضروري أن يكون المعلمين لديهم الرغبة في جذب التلاميذ للمنصات التعليمية، مع متابعة أولياء الأمور بصرامة وجدية، وعمل واجبات يومية للطلاب، ومتابعتها يوميًا، لافتًا إلى أنَّ أولياء الأمور يجب أن يكون دورهم إيجابي.

وأشار الخبير التعليمي والتربوي، إلى أنَّ أولياء الأمور يجب عليهم تحديد وقت معين لأبنائهم لمتابعة المنصات الإلكترونية، خاصة أن المناهج عليها مقدمة بأكثر من طريقة للشرح، وهي طريقة جيدة لضمان توصيل المعلومات للطلاب، فضلًا عن أن بعض المواد الدراسية مقدمة في شكل أغنيات، وهذه طريقة جيدة لجذب الطلاب، لافتًا إلى ضرورة وجود حملات توعية بأهمية المنصات التعليمية، وتوجيه الطلاب لها باعتبارها طريقة التعليم المستقبلية.