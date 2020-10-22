متهم في واقعة السطو المسلح بالعبور: خططت للسرقة بعد طردي من المصنع

قررت نيابة العبور، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة السطو المسلح على مصنع والاستيلاء على 150 ألف جنيه و11 دولار وهاتف محمول ودفاتر شيكات وسيارة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتحرز الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين.

واعترف المتهمين تفصيليا بإرتكاب واقعة السرقة، حيث أكد المتهم الأول فى اعترفاته أنه قرر الإنتقام من صاحب المصنع لتوقفه عن صرف راتبه وطرده من العمل، واتفق مع باقي المتهمين على السطو على المصنع مستقلين دراجات نارية، مشيرا إلى تسللهم للمصنع مرتدين كمامات وهددوا صاحب المصنع بفرد خرطوش وسلاح ابيض وإستولوا على مبلغ مالى 150ألف جنيه ومبلغ أخر من الدولارات.

وأضاف المتهم أنهم سرقوا جهاز تسجيل كاميرات المراقبة لعدم كشف أمرهم ثم هربوا مستقلين سيارة المجني عليه وأمام سوق العبور تركوا السيارة واقتسموا المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة العبور، بورود بلاغا من مالك مصنع، 32 عامًا، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بقيام مجهولين بالسطو على مصنعه وتهديده بسلاح ناري ومطواة واستولوا على مبالغ مالية والسيارة وتبين له أن أحدهما عامل سابق بالمصنع.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، إلى أن العامل المذكور وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع كل أخيه من الأم، وعامل أخر.

وفى أحد الأكمنه جرى إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكاب الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظراً لتوقف المجني عليه عن صرف راتبه وفصله من الشركة دون حصوله على مستحقاته المالية، عقد العزم على سرقة خزينة الشركة، واستعان بالمتهمان الثاني والثالث.

وبمواجهة المتهمين الثاني والثالث بما جاء باعترفاته أيداها، وتم بإرشاد المتهمين ضبط سيارة المجني عليه وبداخلها اللاب توب ودفاتر الشيكات و مبالغ "108 ألاف جنيه و 11,407دولار" و السلاح الناري "فرد خرطوش" والمطواة والدراجة النارية "المستخدمة في ارتكاب الواقعة أضاف المتهمون بإنفاقهم باقي المبلغ المالي.