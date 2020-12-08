عامل وشقيقه.. كشف غموض السطو المسلح على تاجري ذهب بشبرا

كشفت أجهزة أمن القليوبية، غموض واقعة السطو المسلح على تاجِرَيْ ذهب بالطريق الدائري بقليوب، والاستيلاء على كيلو وربع كيلو ذهب، حيث تبين أن عامل بالصاغة وشقيقه تزعما تشكيلا عصابيا تخصص في تتبع رواد منطقة الصاغة بالجمالية بالقاهرة لسرقة ما يحوزونه من مصوغات ذهبية كرهاً، تحت تهديد الأسلحة النارية وألقت الشرطة القبض علي 6 من أفراد التشكيل وجاري ملاحقة ثلاثة آخرين.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد شريف الدخاخني، مأمور مركز شرطة قليوب، بورود بلاغًا بتعرض "حمدي.س.ع" 49 عامًا، صائغ ومقيم بميت غمر في الدقهلية، للسرقة حال استقلاله السيارة برفقة قائدها "عبد الواحد.ا " 43 عامًا، أثناء توجههما لمحل سكنهما عقب عودتهما من منطقة الصاغة بالقاهرة، وأثناء سيرهما بطريق شبرا بنها الحر قبل بوابات تحصيل الرسوم اتجاه بنها دائرة مركز قليوب، فوجئا بسيارة حمراء اللون يستقلها 3 أشخاص قام أحدهم بإشهار سلاح نارى بندقية خرطوش تجاههما واعترضوا طريقهما وأجبروهما على التوقف واستولوا على كمية من المصوغات الذهبية تزن حوالى 1.185 كيلو جرام ومبلغ مالي 20 ألف جنيه، ثم فروا هاربين.

بإخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهمين هم "جون.ع.ح" 31 عامًا، عامل بالصاغة مقيم بالزاوية الحمراء في القاهرة ، و"محمود.س.م" 40 عامًا، مقيم بمنشية عبدالمنعم رياض في شبرا الخيمة "نشأت.ع.ح" 32 عامًا، عامل بالصاغة، ومقيم بالخصوص شقيق الأول، و"طه.س.م" 27 عامًا، عاطل، ومقيم شبرا الخيمة، هارب، و"أحمد.ع.س" 30 عامًا، سائق توك توك ومقيم بشبرا الخيمة، هارب، و"هشام.ص.ا" 45 عامًا، عاطل ومقيم بشبرا الخيمة و"مصطفى. س.ا" 41 عامًا، عاطل ومقيم بشبرا الخيمة، و"محمد.ع.م" 40 عامصا، عاطل ومقيم بشبرا الخيمة، و"عماد.س.م" 43 عامًا، سائق ومقيم منشية عبدالمنعم رياض هارب.

وأسفرت التحريات عن التوصل إلي تكوينهم فيما بينهم تشكيلاً عصابيا تخصص في تتبع رواد منطقة الصاغة بالجمالية القاهرة وسرقة ما يحوزونه من مصوغات ذهبية كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية، بزعامة الأول في التخطيط والتدبير والرصد والثاني في التتبع والتنفيذ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك عدا الرابع والخامس والتاسع وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحتها وارتكابهم للواقعة.