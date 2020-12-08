رغم خسائر الـ8 مليارات دولار.. "العاصي": مصر أقل الدول تضررا من كورونا

أكد الدكتور عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار، أن مصر من الدول القليلة جدا، التي استطاعت تخفيف آثار أزمة تفشي فيروس كورنا المستجد، قدر الإمكان، وذلك بفضل الحكومة المصرية والقيادة السياسية، وذلك رغم حجم الخسائر، التي أعلنها وزير الآثار.

وأوضح "العاصي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة "الحدث اليوم"، أن مصر بالطبع تضررت من جراء هذه الأزمة، لكن حجم الضرر لا يقارن بما حدث في دول العالم أجمع.

وأضاف مساعد وزير السياحة والآثار، قطاع السياحة تضرر بالطبع، لكن الفترة الأخيرة شهدت تحركا طفيفا بحركة السياحة، بنسبة قليلة وليس بالنسبة المطلوبة، مشيدا باستجابة وحرص أصحاب المنشآت السياحية والفنادق، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع: "كل المؤسسات الدولية تشيد بدور الحكومة المصرية والقيادة السياسية، في إدارة هذه الأزمة، وحقيقة أنا بشفق على وزير السياحة، وباقي الوزراء، من المجهود الكبير الذي يبذلوه للتقليل من الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد المصري".

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، كشف في تصريحات لـ"فرانس 24"، عن حجم خسائر قطاع السياحة بسبب جائحة كورونا المستجدة، موضحا أن إيرادات السياحة تصل إلى 13 مليار دولار سنويا، أى بمعدل مليار دولار شهريا، الإيرادات التى كانت متوقعة هذا العام، تزيد على 8 مليارات دولار، لكن هذا لم يحدث بسبب الجائحة التي أثرت على العالم أجمع.