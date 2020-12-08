"شوقي" عن غلق المدارس بسبب كورونا: "اللي يحب كده يقعد في بيته"

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب البعض بإغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا، قائلا: "من يحب الغلق يقعد في البيت بس ميفرضهوش على الآخرين"، مؤكدا أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك، والجواب المسرب اليوم، بشأن الإجازات الاستثنائية تخص المعلمين والإداريين، وليس الطلاب.

وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه الجواب ينظم العمل داخل ديوان الوزارة، نظرا لأن التعليم غير مركزي، ويكون القرار في يد المحافظ نظرا لدرايته بالعملية التعليمية، مؤكدا أنه لا يوجد قرارات اتخذت بسبب كورونا والأمور مطمأنة ومشجعة وأفضل مما توقعوه، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت البدائل والسيناريوهات.

ولفت أن قانون التعليم لم يتغير، وإنما تغير مادة واحدة فقط وهي المادة 28 المنوط بها المرحلة الثانوية ككل، لأنه منذ عام 2018، وتم التحدث عن الامتحانات الإلكترونية، والثانوية العامة التراكمية، لكن الأهالي لم تتوقع أن يحدث ذلك، والوزارة تنفذ ما وعدت به، لافتًا إلى أن القانون كان به مشكلة كبيرة في التعليم، حيث يتحدث عن المرور من عنق الزجاجة وهو الثانوية العامة.

وأكد أن تعديل القانون وجعل الثانوية العامة تراكمية بدلًا من سنوات نقل هي الخطوة التي اتخذتها الوزارة، موضحًا أن الوزارة مازالت في منتصف الطريق، لأن القانون لم يقرر حتى الآن، مؤكدًا أن القانون سيتم تطبيقه على دفعة 2021/2022، بعد إقرار القانون.