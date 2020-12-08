"تاج الدين": كل حالة إصابة بكورونا حولها 4 أو 5 أشخاص لديهم أعراض

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إن توزيع لقاح كورونا سيبدأ خلال شهور، وكل دولة تحصل على حصتها من اللقاح، مشيرا إلى أنه يتم تقييم اللقاح علميا، ومراجعة درجة أمان اللقاحات، وتأثيرها، وهي حتى الآن آمنة والكثير من الدول جربتها ووجدتها آمنة.

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف بدراسة أمان اللقاحات والمفاضلة بين أفضلها.

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، أن هناك فئات هي الأولى بالحصول على اللقاحات، وهم الأطباء وكبار السن، لافتا إلى أنه ليس من مصلحة الدولة عدم الإعلان عن الأرقام، ولكن الأرقام التي تعلن رسميا هي التي رُصدت عبر المؤسسات الصحية.

وأوضح: "هناك الكثير من الحالات التي تُعالج في البيوت، وهذا العدد يشكل جزء من العدد الحقيقي الموجود، ولكن لا أحد يخفيه"، مضيفا: "قلنا كثيرا إن الحالات المعلنة ليست هي الوحيدة الموجودة، وكل شخص ذهب إلى المستشفى قد يكون حولة أربعة أو خمسة حالات لديهم أعراض، ولكن إحنا مش مخبيين الحالات، وعايزينها كلها تكون معلنة وتحصل على العلاج".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 202 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103703 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 415 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى 19 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.