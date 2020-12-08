مقتل شخصين في مشاجرة بعد خلاف استمر 6 أشهر على أرض زراعية بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب شقيق أحدهما فى مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتي حامد وعبدالقادر بقرية المسعودى التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووقوع وفيات ومصاب بقرية المسعودي دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلة حامد وعائلة عبدالقادر بالقرية.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل كل من "حازم محمد آمين حامد، ومصطفي محمد عبد الحكيم عبد القادر" وإصابة شقيق الأول حماده محمد آمين حامد".

وأشارت التحريات الأولية التى قام بها فريق مباحث المركز إلى أن الخلاف بين العائلتين بدأ منذ 6 أشهر لخلاف على 14 قيراط أرض زراعية تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.