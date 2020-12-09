وفاء عامر: "أيتن كانت بتستخبى في شنطة العربية علشان تيجي التصوير"

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها مثلت في وقت سابق مع شقيقتها آيتن في أحد الأفلام، ومسلسل آخر بطولة نور الشريف، ومسلسل الطوفان، لافتة إلى أن مشهد صراخها في الأخير عند وفاة والدتها كان ارتجاليا.

وأضافت وفاء عامر، في لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الثلاثاء، أن المشهد كان بناءً على طلب المخرج خيري بشارة، لافتة إلى أن الجمل التي قالتها في المشهد، سمعتها من والدتها عندما توفت شقيقتها هالة، وقالت لها: "ردي عليا يا هالة أول مرة أحضنك، وأنتي متحضنينيش"، مشيرة إلى أن أهم شيء في الممثل، أن يكون حقيقيا.

أما عن شقيقتها "آيتن"، فقالت وفاء عامر، إن ثقافتها عالية، وحبها للفن أصبح كبيرا، وهي "بطلة بجد" وحقيقية، لافتة إلى أنها "كانت بتستخبى في شنطة العربية"؛ لكي تذهب معها الاستوديو في التصوير.

وحلت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، أمس الثلاثاء، وتحدثت عن أسرتها وحياتها الشخصية، وفيلمها الجديد "خان تيولا".

وقالت "عامر"، إن اسم الفيلم موجود فعلا، وهو ثروة من الثروات الموجودة في أعماق البحار، والمحيطات، ويوجد منها في مصر، يمكن أن يدخل في صناعات كثرة، وهو عبارة عن كائن متجدد الخلايا لا يموت، ومن الأشياء النادرة.

وأوضحت أن الفيلم يتحدث عن أواخر الأربعينيات، وشعرها كان من المفترض أن يكون أبيض وأسود، ولكنها رفضت ارتداء الباروكة، وصبغت شعرها باللون الأحمر، موضحة: "خوفت من المعايشة يطلع في أيدي".