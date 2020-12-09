سيد نصر مرشح مستقبل وطن يتقدم على حسين أبو جاد في دائرة حدائق القبة

تقدم سيد نصر، مرشح مستقبل وطن، عن دائرة حدائق القبة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، على منافسه حسين أبو جاد، وفقا لما أعلنته اللجنة العامة للدائرة، بمدرسة النقراشي الثانوية بنين.

واصطفت الطوابير الانتخابية أمام اللجان، في انتظار المشاركة والتصويت، في ظل إجراءات وقائية مشددة، من أجل حماية الناخبين من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتعالت أصوات الأغاني الوطنية أمام اللجان، والتي ألهبت حماس للناخبين.

وفي تمام التاسعة صباحا، فتحت لجان دائرتي حدائق القبة والأميرية، أبوابها في ثاني أيام التصويت لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وانطلقت ثاني أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية، أمس الثلاثاء، في 13 محافظة، هي: "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، ودمياط، والشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال وجنوب سيناء".