وفاء عامر تغني "عظيمة يا مصر" مع الإعلامية لميس الحديدي

طلبت الإعلامية لميس الحديدي، من ضيفتها الفنانة وفاء عامر، الغناء على الهواء، فغنت "عظيمة يا مصر يا أرض النعم".

جاء ذلك خلال استضافة لميس الحديدي للفنانة وفاء عامر، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، أمس الثلاثاء.

ومازحت وفاء عامر، الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "أنا كنت مذيعة وأنا صغيرة، وأنتي خدتي دوري يا لميس"، لترد الأخيرة: "أنا عايزة أبقى ممثلة".

وأضافت وفاء عامر: "إن شاء الله بعد انتهاء كورونا هنغني عظيمة يا مصر وبلادي بلادي ونحيي العلم حتى على اللايف، في أثناء محاضرات المدارس".

وحلت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، أمس الثلاثاء، وتحدثت عن أسرتها وحياتها الشخصية، وفيلمها الجديد "خان تيولا".

وقالت وفاء عامر، إن اسم الفيلم موجود فعلا، وهو ثروة من الثروات الموجودة في أعماق البحار، والمحيطات، ويوجد منها في مصر، يمكن أن يدخل في صناعات كثرة، وهو عبارة عن كائن متجدد الخلايا لا يموت، ومن الأشياء النادرة.

وتابعت الفنانة: "الفيلم يتحدث عن أواخر الأربعينيات، وشعري كان من المفترض أن يكون أبيض وأسود، ولكني رفضت ارتداء الباروكة، وصبغت شعري باللون الأحمر، خوفت من المعايشة يطلع في أيدي".

وأشارت وفاء عامر إلى أن أصعب مواقف التصوير التي تعرضت لها في تصوير الفيلم، هو التصوير في درجة حرارة 6 مئوية، وكان المنزل كله مفتوحًا، لافتة إلى أن اسم شخصيتها في الفيلم هو "موهيرة"، وهي اختارت أن تعيش حياة أبدية، موضحة: "ماذا لو كنا نعيش حياة أبدية؟؟ وكل حد هيتفرج على الفيلم هيشتغل مخه، وده الحلو في الفيلم".

ولفتت الفنانة إلى أن فريق العمل في الفيلم شباب، ولا تخشى العمل معهم، موضحة أن البعض طالبها بالعمل في مشروع تخرج خاص بهم، لافتة إلى أنها ستوافق بنسبة كبيرة رغم اعتراض بعض الزملاء من الفنانين، الذين يقولون لها إنها تنزل بمستوى المهنة، مؤكدة إعجابها بطموح الشباب وأملهم.