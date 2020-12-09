فوز فودة والشرقاوي في المنصورة بأعلي الأصوات

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الأولي ببندر المنصورة، التي تضم 125 لجنة فرعية، ويبلغ عدد المقيدين بها 437 ألفا و615 ناخبا، واجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 59 ألفا و117 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة 56 ألفا و774 صوتا، والباطلة 2343 صوتا، البيان الإحصائي، والذي جاء كالتالي:

وحيد رمضان فودة، 35 ألفا و241 صوتا.

محمد محمد السيد البسيوني، 23 ألفا 362 صوتا.

نبيل الدسوقي إبراهيم، 27 ألفا و210 صوتا.

النائب أحمد سلام الشرقاوي، 27 ألفا و735 صوتا.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح على المقاعد الفردية، تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة.

وتنافس 42 مرشحا على 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة، وعددهم 10، وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة، التي أجريت يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، وهي "مستقبل وطن، الذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين خاضوا جولة الإعادة".

وأشرف علي الانتخابات 1540 قاضيا، داخل 699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة، وبهم 1426 لجنة انتخابية فرعية، وبلغت الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية، الذين يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و352 ألفا 87 ناخبا.