محافظ كفر الشيخ: نسبة التصويت وصلت إلى 22%.. والسيدات تصدرن المشهد

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات بالمحافظة وصلت إلى 22%، والسيدات تصدرن المشهد، مشيدا بكل أجهزة الدولة التي نجحت في تنظيم العرس الانتخابي.

وأضاف "نور الدين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أمس الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الناس كانوا يحتاجون التصويت لأشخاص يعبرون عن آمالهم وطموحاتهم.

وتابع محافظ كفر الشيخ: "أبهرني حضور كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتلاقي جد ولا جدة يصطحب أحفاده، ومع الوقت تزداد الأعداد، ومن الواضح التصويت النسائي في القرى والمدن".

أما الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فقال في مداخلة مع البرنامج، إن عملية التصويت انتهت على خير، ونسبة الإقبال كانت حوالي 20%، دون وجود أي مشاكل، وغرفة العمليات لم تتلق أي شكوى مؤثرة، والإقبال كان متوسطا، والأمور مرت بسلام.

في سياق منفصل، رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن في محافظة كفرالشيخ، التي يشرف عليها المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب، توافد الناخبين بكثافة على مقار اللجان في جميع أنحاء المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت غرفة العمليات، إلى مشاركة الشباب بكثافة خلال اليوم الثاني من عملية التصويت، بالإضافة إلى استمرار مشاركة كبار السن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن شباب الحزب المتطوعين نظموا العملية الانتخابية أمام اللجان، وساعدوا كبار السن للتصويت.

وأكد "الرفاعي" نزاهة العملية الانتخابية والتزام مرشحي الحزب والناخبين بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أن الحزب وفر كميات كبيرة من الكمامات والكحول أمام اللجان الانتخابية؛ للحد من انتشار عدوى كورونا.