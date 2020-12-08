حسام حسني: كل المواطنين سيأخذون لقاح كورونا وهدفنا الأمان قبل الفاعلية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر تتابع اللقاحات الخاصة بكورونا على مستوى العالم للتأكد من الأمان والفاعلية، كما أنها تتابع لقاح فايزر بشكل مكثف، وسباق اللقاحات يسير بوتيرة واحدة في 4 جهات، مطمئنا المواطنين: "احنا متابعين وهدفنا الأساسي الأمان قصير وطويل المدى قبل الفاعلية".

وأضاف "حسني"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن وزيرة الصحة أشارت اليوم إلى أن الوزارة تتابع مع الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية المسؤولة عن توزيع اللقاحات، وحجز كمية تكفي 20 مليون مصري كمرحلة أولى، ثم يتبعها باقي المراحل، مطمئنا المواطنين بأن الجميع سيطعم ولكن الأولوية الأولى ستكون للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن الفيروس لم يتغير مع مرور الوقت، إذ إنه ما زال يصيب الجهاز التنفسي والعصبي والهضمي والكلى والقلب بنفس الدرجات، لكن شدة المرض أصبحت أقل، ونسب الحالات البسيطة هي الأعلى، وهذا لا يدعونا للاطمئنان، ولكن للحذر، لأن 15% من الحالات متوسطة وشديدة، وضرورة تناول العلاج الصحيح تحت إشراف طبي متخصص لعدم حدوث تدهور في الحالة.

ولفت إلى أن بروتوكول العلاج المصري لم يتغير نتيجة ضعف الحالات، ولكن تم التفكير في تغييره في 15 يوليو الماضي، أي الوقت التي بدأت فيه عدد الحالات في الانخفاض، وكان هناك حديث في مصر وفي العالم بأنه يوجد أدوية قوية للعلاج، وهناك أخرى الآثار الجانبية شديدة، أو هناك أدوية لا تستخدم في حالات معينة، لذلك جرى تغيير البروتوكول، والانتهاء منه في مطلع أكتوبر الماضي، والإعلان عنه اليوم.

ووجه الشكر للأطباء الحاضرين البالغ عددهم 19 ألف طبيب، وحرصهم على معرفة التحديثات الجديدة للبروتوكول، مؤكدا أن التغير لم يحدث نتيجة شدة المرض.