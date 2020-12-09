مؤشرات أولية.. تقدم مرشح مستقبل وطن في دائرة الرياض بكفر الشيخ

أظهرت النتائج الأولية في الدائرة الثانية، التي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم، تقدم علي أحمد علي، مرشح حزب مستقبل وطن، إذ حصل على 66 ألفا 612 صوتا ، بينما حصل المرشح المستقل محمد عبدالحميد هاشم، على 61 ألفا و964 صوتا، والمستقلين ماهر المصري على 51 ألفا و806 صوتا، ومحمد مفتاح، 52 ألفا و586 صوتا، وبهذه النتائج شبه النهائية يفوز علي وهاشم بمقعدي الدائرة.

وأغلقت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في آخر إعادة انتخابات مجلس النواب 2020، وتضم المحافظة 4 لجان عامة، و801 مركزا انتخابيا، وسط تواجدا مكثفا من الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وشهدت الساعات الاخيرة، توافدا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة المسائية.

كما شهدت اللجان، زحاما أمام أبواب لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم وخاصة السيدات، والتزم عدد كبير بارتداء الكمامات، ووقف الناخبون في طوابير خارج اللجان.