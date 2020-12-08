تزايد الإقبال على لجان كفر الشيخ في الساعة الأخيرة قبل غلق التصويت

تزايد الإقبال على اللجان الفرعية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت، خلال الفترة المسائية وقبل ساعتين من غلق باب التصويت في اليوم الثاني للانتخابات، وذلك تأكيدا على حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق.

كما شهدت اللجان، زحام أمام أبواب لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم وخاصة السيدات اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهن، والتزم عدد كبير بارتداء الكمامات، ووقف الناخبون في طوابير خارج اللجان.

وتفقد المحافظ ، جمال نور الدين، بعض اللجان منها ا لجان مدرسة الشهيد هشام بركات، وعدد من مدارس قرى مركز كفر الشيخ وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وقال نور الدين إن المشاركة فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب واجب وطني على جميع المواطنين والشباب والمرأة بكفر الشيخ ممن لهم حق التصويت للتعبير عن رأيهم بكل حرية وشفافية، مشيراً إلى أن ممارسة كل مواطن حقه الانتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته فى اختيار المرشح المناسب والذي سيكون قادراً على مساندة جهود المحافظة فى تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية لتكون محافظة كفر الشيخ فى مقدمة المحافظات التي تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة.

ودعا المحافظ المواطنين للنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، مؤكداً على أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يقف على الحياد التام بين كافة المرشحين للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل مشرف، مؤكدا أن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز الوضع الداخلي للوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر، قبل انتهاء التصويت وإغلاق الصناديق.