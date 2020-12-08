القطان يحصل على 407 أصوات مقابل 372 صوتا لطنطاوي في كفر الشيخ

أظهرت نتائج فرز الأصوات في اللجنة الفرعية رقم 170 بالدائرة الأولى ومقرها كفر الشيخ والتي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، عن تقدم مرشح حزب مستقبل وطن محي الدين القطان والنائب الحالي أحمد الطنطاوي، والمرشح باسم حجازي، حيث حصل الأول على 407 صوتا، والثاني على 372 صوتا والثالث على 371 صوتا، بينما تأخر مرشح حزب مستقبل وطن السيد شمس الدين وحصل على 339 صوتا، كما حصل المستقلين ياسر منير على 350 صوتا ومراد القطان على 177صوتا.

كما أظهرت نتائج اللجنة الفرعية رقم 183 حصول الطنطاوي على 155صوتا وحجازي على 118صوتا وشمس الدين على 72 صوتا ومحي القطان على 59 صوتا ومراد القطان على 86 صوتا ومنير على 95 صوتا.

وأغلقت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في آخر إعادة انتخابات مجلس النواب 2020، حيث استقبل 801 لجنة فرعية، الناخبين وتضم المحافظة 4 لجان عامة و801 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وشهدت الساعات الأخيرة، توافدا من المواطنين للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت، خلال الفترة المسائية وذلك تأكيدا على حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق.

كما شهدت اللجان، زحام أمام أبواب لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم وخاصة السيدات اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهن، والتزم عدد كبير بارتداء الكمامات، ووقف الناخبون في طوابير خارج اللجان.