مؤشرات أولية.. تقدم مجدي عاشور ولطفي شحاتة في دائرة الزقازيق بالشرقية

أظهرت مؤشرات نتائج الفرز الأولية لانتخابات النواب في جولة الإعادة بالدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد، تقدم المرشحين مجدي عاشور ولطفي شحاتة وإيمان خضر ومروة هاشم.

وجاءت نتائج الفرز كالآتي: "حصل لطفي شحاتة على 62 ألفا و225 صوتا، ومجدي عاشور، 59 ألفا و240 صوتا، ومروة هاشم 54 ألفا و916 صوتا، وإيمان خضر، 54 ألفا و647 صوتا، وماجد دياب، 52 ألفا و479 صوتا، وعبدالفتاح إبراهيم، 51 ألفا و531 صوتا، وعادل عفيفي، 47 ألفا و230 صوتا، وعلي أبو السيد، 470 ألفا و78 صوتا، وماجد دياب، 52 ألفا و479 صوتا".