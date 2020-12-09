النائب إلهامي عجينة يحصل على أقل الأصوات في دائرة بلقاس بالدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بلقاس، التي تضم "مركز بلقاس والستاموني وجمصة" بمحافظة الدقهلية، الحصر العددي الذي أظهر حصول النائب وحيد قرقر، واللواء فايق الزكي، على أعلي أصوات الدائرة.

وحضل النائب وحيد قرقر، مرشح حزب مستقبل وطن، على 93 ألفا و250 صوتا، واللواء فايق الزكي، مستقل، على 55 ألفا و642 صوتا.

بينما حصل عوض محمد عبدالفتاح على 53 ألفا و350 صوتا، والنائب إلهامي عجينة، مرشح حزب المؤتمر، على 35 ألفا و131 صوتا.

وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية 386 ألفا و250 ناخبا، وأعلنت اللجنة البيان الإحصائي بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات باللجان الفرعية.

ووصل إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 121 ألفا و399 صوتا، والأصوات الباطلة 2520 صوتا، والصحيحة 118 ألفا و879 صوتا.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح على المقاعد الفردية، تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة.

وتنافس 42 مرشحا على 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة، وعددهم 10، وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة، التي أجريت يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، وهي "مستقبل وطن، الذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين خاضوا جولة الإعادة".

وأشرف على الانتخابات 1540 قاضيا، داخل 699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة، وبهم 1426 لجنة انتخابية فرعية، وبلغت الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية، الذين يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و352 ألفا 87 ناخبا.