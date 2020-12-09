الأهلي يتبنى علاج طفل تعرض للحرق أثناء الاحتفال بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الإعلامي وائل الإبراشي، استجابة مجلس إدارة النادي الأهلي لمناشدته بشأن علاج طفل أصيب بحروق في أثناء احتفاله بفوز الفريق بدوري أبطال أفريقيا، باستخدام الشماريخ والألعاب النارية.

وقال فايق أبو الوفا الضو، عم الطفل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن مجلس إدارة النادي الأهلي تواصل معهم، وأعلن علاج الطفل، مقدما الشكر لهم والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.

وأوضح عم الطفل أن النادي أرسل سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل، وبالفعل نقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم من الحروق التي أصابته، مؤكدا أن حالته الصحية تتحسن والجروح والحروق التي في جسده تٌشفى.

وقال الطفل عبدالرحمن "الذي تعرض للحرق"، إنه يحب النادي الأهلي وخرج لتشجيعه، واشتعلت النار فيه أثناء الاحتفال بفوزه بدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنه يمارس كرة القدم في قريتهم، مؤكدا: "بحب الكابتن الخطيب وكهربا وأفشة".