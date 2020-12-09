حسب الأعراض.. مدة العزل المنزلي وشكل المخالطة بعد التعافي من كورونا

حالة من القلق والترقب تخللت المواطنين عقب دخول مصر في الموجة الثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخاصة بعد تزايد أعداد المصابين في الأيام الأخيرة، وعودة المؤشرات إلى نتائج مخيفة كما حدث في الموجة الأولى.

عدد كبير من المصابين يلجأ إلى العزل المنزلي في حالة الإصابة بعدوى فيروس "كوفيد 19"، أو في حالة المخالطة لمصاب بالفيروس، وهو ما أثار التساؤلات حول الطرق الصحيحة للعزل المنزلي، والمدة المناسبة لضمان زوال العدوى من الشخص المصاب، أو اطمئنان المخالطين.

طبيب أمراض معدية: 14 يوما مدة العزل المنزلي لمخالط مصاب كورونا

وقال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، ومستشار المركز المصري للحق في الدواء، إنه في حالة مخالطة أي شخص لمريض كورونا في أي مكان لابد أن يعزل نفسه لمدة 14 يومًا في غرفة مستقلة وحده، دون مخالطة أي حد من أفراد المنزل، مع ارتداء الكمامة الطبية وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافر لا تقل عن متر في حالة تعامله مع أي فرد بالمنزل.

وأضاف "عز العرب"، لـ"الوطن"، أنه في حالة ظهور أعراض مثل الكحة أو السخنة وغيرها من الأعراض المشابهة لنزلات البرد والإنفلونزا خلال فترة الـ14 يوم بالعزل المنزلي، يتوجه لعمل مسحة pcr على الفور، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

ما المدة المناسبة للعزل المنزلي بالنسبة لمصاب كورونا؟

أشار استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إلى أنه في حالة التأكد من إصابة الشخص بفيروس كورونا من خلال إجرائه مسحة pcr، فإن مدة عزله تتوقف على الأعراض، موضحًا أن طالما الأعراض مستمره معه ظل في العزل المنزلي، حتى إذا تخطت المدة 14 يومًا.

متى يخرج مصاب كورونا من العزل المنزلي؟

لفت "عز العرب" إلى أن الشخص المصاب بفيروس "كوفيد 19" لا يخرج من العزل المنزلي إلا بعد انتهاء الأعراض تمامًا، مضيفًا أنه يظل لمدة 3 أيام بعد انتهاء الأعراض داخل العزل، بعد ذلك يتوجه لعمل مسحة pcr للتأكد من أنه تخلص من العدوى، ويمكن له الخروج من العزل بعدها.

وذكر أن عدد كبير يكتشف إصابته بفيروس كورونا عن طريق الصدفة، من خلال إجراء مسحة pcr عند السفر أو في أي جراء، ولا تظهر عليه أعراض الفيروس، موضحًا أن مدة العزل المنزلي المناسبة لهذه الحالة هى 10 أيام، وخلال تلك المدة إذا لم تظهر عليه أي أعراض يبدأ الخروج من العزل، بعد التأكد من شفائه عن طريق إجراء المسحة.

كيف يتم التعامل مع مكان العزل المنزلي بعد شفاء المصاب؟

أوضح استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن التعامل مع مكان العزل المنزلي بعد شفاء المصاب يكون من خلال التعقيم والتطهير الجيد للغرفة أكثر من مرة، والتهوية الجيدة لها، مع التخلص من الأدوات التي كان يستخدمها المصاب بحرص، وغسل المكان جيدًا بالمطهرات.

وأكد "عز العرب"، أن أكثر من 85% من مصابين فيروس "كوفيد 19" متواجدين في العزل المنزلي، لذلك يجب عليهم الحفاظ على جهاز المناعة عن طريق تغذيته بشكل مناسب بالفيتامينات والأملاح المعدنية المتواجدة في السلطة الخضراء والفواكه والعصائر الطبيعية، مع النوم الهاديء المستمر ليلا ومنع السهر والنوم المتقطع، وممارسة الرياضة الخفيفة حتى لكبار السن.

ونوه إلى أن الحالة المزاجية للمصاب وعدم الخوف من المرض من أهم مقومات العلاج والتخلص من الفيروس، مؤكدًا ضرورة البعد عن أي شيء سلبي يؤثر على جهاز المناعة مثل الكحوليات والتدخين والأدوية والمسكنات والمضادات الحيوية.

وشدد على أن أي شخص لديه أعراض البرد والإنفلونزا والكحة ونهجان ووجع الجسم يتوجه للعزل المنزلي على الفور، خاصة فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب وأي نوع من السرطان، ومتناولي الأدوية التي تؤثر على جهاز المناعة.