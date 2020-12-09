"فايزر وسبوتنيك ومودرنا".. تعرف على مميزات لقاحات كورونا

تستعد الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان لاستيراد لقاح كورونا بعد التأكد من فعالية اللقاحات، وتعقد اللجنة العلمية اجتماعات هامة في الأيام القادمة لحسم القرار لاستيراد أفضل لقاح وأكثرهم فعالية لبدء تطعيم أكثر الفئات احتياجا له.

ويستعرض "الوطن" في السطور التالية اللقاحات التي تم الإعلان عنها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

لقاح سبوتنيك V

بحسب ما أعلنه وزير الصحة الروسي أن اللقاح الجديد يمنح مناعة مستدامة، وفعال بما فيه الكفاية، مؤكدا أن المناعة ضد فيروس كورونا يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى عامين بعد الحصول على التطعيم.

ومن جانبه، وتوقع الرئيس الروسي بوتين أن يبدأ إنتاج اللقاح قريبا وسيتم إنتاجه فى موقعين، فى مركز جاماليا التابع لوزارة الصحة وشركة بينوفارم، سيكون العاملون فى الرعاية الصحية والمدرسون أول من سيحصل على اللقاح.

ويتميز اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بدرجات حرارة التخزين والنقل المقبولة بشكل أكبر، كما أن سعره أكثر انخفاضا مقابل أسعار اللقاحات الأخرى، حيث وصلت تكلفة جرعتين من سبوتنيك V مبلغ 1942 روبل أي ما يعادل 26.49 دولار للسوق المحلي، و20 دولار للسوق الخارجية.

لقاح فايزر

يعتمد اللقاح الجديد الذي أعلنت عنه شركة "فايزر" على مادة وراثية تسمى mRNA، تجعل الجسم قادرًا على إنتاج البروتينات الموجودة على السطح الخارجي لفيروس كورونا، والتي تمنحه شكله التاجي.

يُدخل اللقاح المادة الوراثية إلى جسم الإنسان، ويحفز الخلايا البشرية لإنتاج البروتين الموجود على سطح الفيروس، فيشعر الجسم خطأً بأنّه تعرض لعدوى الفيروس، واستجابة لهذا ينتج أجساما مضادة للفيروس، ثم يتم تنشيط مسارات المناعة الأخرى للحماية من العدوى.

لقاح فايزر، يجب أن يخزن بدرجة 70 مئوية تحت الصفر، ويمكن تخزينه في الثلاجات لمدة خمسة أيام فقط، ما يمثل صعوبة على بعض الدول في طريقة تخزينه عند الدرجة المطلوبة، ويبلغ سعر اللقاح حوالي 20 دولارا للحقنة الواحدة.

اللقاح الصيني

أكد باحثون أن لقاح مرض كورونا طوّر في الصين من خلال شركة ركة ساينوفاك بايوتيك، قد أظهر نجاحا في اختبارات المرحلة المتوسطة وأنتج ردا مناعيا سريعا في الاختبارات التي شملت نحو 700 متطوع، وأن اللقاح ملائم للاستخدام في الحالات الطارئة.

لقاح مودرنا

يمكن الاحتفاظ به عند درجة حرارة أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر، بما يعني الاحتفاظ به في الثلاجات المتاحة في المنازل ومكاتب الأطباء والصيدليات، بحسب ما أعلنه المسؤولين الطبيين في شركة مودرنا في وقت سابق.