10 معلومات عن الثانوية العامة في ثوبها التراكمي الجديد

خلال الساعات الماضية، وتحديدًا منذ إعلان وزارة التربية والتعليم عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات في قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة، انتاب العديد من الطلاب وأولياء الأمور القلق والتشتت بسبب تلك التغييرات.

"الوطن" ترصد تفاصيل الثانوية العامة في ثوبها التراكمي الجديد، وفقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات الأخيرة:

1- سيتم تطبيق التعديلات على طلاب الصف الأول الثانوي من العام الدراسي المقبل، بعد مناقشتها والموافقة عليها في مجلس النواب.

2- سيتم احتساب الدرجات بشكل تراكمي على مدار ثلاث السنوات.

3- نظام تقييم وتقدير الدرجات على مستوى الثلاث سنوات سيتم مناقشته وتحديده من خلال خبراء في التعليم والتقييم، وأن التعديلات في القانون عرضت الفكرة فقط ولم تتطرق للتفاصيل، والحديث فيه حاليًا سابق لأوانه.

4- ستكون السنة الثالثة لطلاب الثانوية العامة هي صاحبة أكبر عدد من الدرجات من إجمالي المجموع التراكمي، والسنة الدراسية الأولى هي الأقل.

5- الامتحان الواحد له أكثر من نموذج، سواء 4 أو 5 نماذج في نفس مستوى صعوبة الاسئلة.

6- ترتيب الاسئلة أو الاختيارات في الاجابات سيكون مختلف في النموذج الواحد للامتحان من أجل تقليل أساليب الغش بين الطلاب قدر الإمكان.

7- يتم وضع أسئلة الامتحان وتصحيح الإجابات إلكترونيًا وبالتالي لا يتدخل العنصر البشري في عملية الامتحانات بأكملها.

8- سيتم إتاحة محاولتين إضافيتين للطالب من أجل دخول الامتحان وتحسين مجموعه، على أن يحصل الطالب على المجموع الأعلى إلكترونيًا.

9- يستطيع الطالب دخول الامتحان في الفرصتين الإضافيتين في أي عدد من المواد دون حد أقصى.

10- سندرس أقصى درجة ممكن يُحققها الطالب خلال المحاولتين الإضافيتين، والتي في الغالب لن تصل إلى مجموع الدرجة كاملا، ولكنها لن تكون 50 % من مجموع المادة مثل السنوات الدراسية الماضية.وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أمس الثلاثاء عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة رقم 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 113 لعام 1981، الخاص بقواعد امتحانات الثانوية العامة.