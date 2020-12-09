س وج: كل ما يشغل الطلاب حول نظام الثانوية العامة التراكمي الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطبيق النظام التراكمي في مرحلة الثانوية العامة، بعد أن تم طرح تعديل المادة 28 في قانون التعليم، على مجلس الوزراء لمناقشته، ومن المقرر أن يتم تطبيقه بمجرد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أبرز الأسئلة التي تشغل بال طلاب الثانوية العامة حول النظام التراكمي الجديد والمقرر تطبيقه، كالتالي:

ما التغيير الذي طرأ على قانون التعليم؟

قامت وزارة التربية والتعليم بتغيير مادة واحده فقط وهي المادة 28 من قانون التعليم، وهي المادة الخاصة بنظام الثانوية العامة، التي كانت تنص على الاكتفاء بنتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي واعتماد تلك النتيجة في تحديد مصير الطالب لدخول الكليات.

على ماذا تنص المادة 28 في قانون التعليم بعد تعديلها؟

بعد تعديل المادة 28 في قانون التعليم، أصبح يعتمد نظام الثانوية العامة على النظام التراكمي، أي الاعتماد على نتيجة امتحانات السنوات الثلاث الخاصة بالمرحلة الثانوية في تحديد مصير الطالب في دخول الكليات.

ما الهدف من تعديل المادة 28 في قانون التعليم "نظام الثانوية العامة الجديد"

أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مداخلة تليفزيونية له، أن الهدف من تعديل تلك المادة هو أن الهدف من تلك المرحلة الثانوية هو التعلم فقط، وليس الخروج من عنق الزجاجة كما كان الأمر من قبل، كما أنه يستهدف بشكل خاص طلاب المرحلتين الأولى والثانية، والتي كانت تعد بمثابة سنوات نقل.

هل يتم تطبيق نظام الثانوية الجديد وفق المادة المتغيرة بدءاً من العام الحالي؟

أوضح وزير التربية والتعليم، أنه بمجرد أن يتم عرض القانون، يتم إرساله لوزارة العدل، لتتم دراسته من قبل كبار المستشارين، ثم يتم عرضه على مجلس الوزراء ليتم مناقشته أكثر من مرة، ثم يتم إرساله لمجلس النواب حتى تتم مناقشته أيضًا في عدة جلسات حتى يتم التصديق عليه، ثم يتم إرساله لرئيس الجمهورية حتى يتم الموافقة عليه، وبمجرد الانتهاء من تلك المراحل، يكون بذلك تم إقرار القانون بشكل رسمي، وعلى الفور يتم تطبيق القانون على الدفعة التالية بعد أن تم التصديق على القانون.

وفي تلك الحالة، يتم تطبيق النظام الجديد على دفعة 2022/2021، أي طلاب الصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي الحالي.

هل يتم احتساب المجموع التراكمي بنسب متساوية على مدار الـ3 سنوات؟

أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه بمجرد التصديق على القانون وإقراره يتم البدء في توضيح التفاصيل الخاصة بالنظام الجديد، ولكن لن يتم احتساب المجموع التراكمي بنسب متساوية على مدار الـ3 سنوات، حيث يتم احتساب نسبة معينة في الصف الأول الثانوي، ثم نسبة أكبر منها في الصف الثاني، ثم النسبة الأكبر تكون في الصف الثالث الثانوي.

متى يبدأ تطبيق النظام الإلكتروني في امتحانات الصف الثالث الثانوي؟

أوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم الاتفاق والتصديق على إجراء امتحانات الثانوية العامة بكامل صفوفها في العام الدراسي الحالي منذ بداية هذا العام، حيث يقوم طلاب المرحلة الأولى والثانية والثالثة للثانوية العامة بأداء الامتحانات بالنظام الإلكتروني هذا العام، في لجان مراقبة وليس في المنزل كما يتخيل البعض.

هل يكون التصحيح إلكترونيًا أم يدويًا على يد موجهي التصحيح؟

قال الدكتور طارق شوقي إن امتحانات الثانوية العامة تكون إلكترونية بشكل كامل، بدءا من أداء الطلاب للاختبارات حتى إنهاء عملية التصحيح، حيث لن يكون هناك تدخل بشري في امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه منذ عامين، تم تطبيق هذا النظام مع طلاب الصف الثالث هذا العام عندما كانوا في الصف الأول الثانوي، ولا يكون هناك تدخل بشري إلا في الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى متخصصين في تصحيحها، وبالرغم من ذلك فلن يتم وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، حتى لا يكون هناك تدخل بشري في عملية التصحيح.