وزير التعليم: الدولة استثمرت ملايين الدولارات في المنصات الإلكترونية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنصة الإلكترونية الخاصة لطلاب الثانوية على التابلت دخل عليها منذ فبراير 2019 حتى 20 نوفمبر 2020 حوالي 339 مليون مشاهدة، ما يدل على أن الطلاب تواظب على الدخول عليها وتعليم أنفسهم.

وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه جرى توفير أكبر قدر من المنصات التعليمية لطلاب الثانوية هذا العام، والتي من المفترض أن تغنيهم عن الكتب الخارجية والدروس الخصوصية بالكامل، لافتا إلى أن الاهتمام المتزايد بالامتحانات جعل الكبار في قلق شديد مقارنة بالطلاب.

وأوضح وزير التعليم أنه يوجد قناتين تعليميتين حاليا لتغطية أولى ابتدائي حتى الثانوية العامة، والدولة استثمرت ملايين الدولارات في المنصات الإلكترونية؛ إذ توجد منصة "ذاكر" و"حصص"، وهي مراجعة وشرح لأشكال الاسئلة، ومنصة "إدمودو" للفصول الافتراضية، والبث المباشر الخاص للوزارة، كما سيتم تخصيص منصة إلكترونية لإتاحة الكتب إلكترونيا، وقناة للتعليم الفني، ومجموعات التقوية.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن الوزارة أتاحت هذه المنصات والخيارات بعد مجهود شاق وتحديات كثيرة لحل مشكلات منذ 50 عاما، وبدأت تتضاءل: "احنا الكبار خريجي النظام القديم يصعب علينا تخيل دة هيشغله إزاي، بس احنا بنقولهم دة أفضل على الأولاد، والنظام الموجود كان لا يؤدي للنتائج المطلوبة والأولاد بتطلع ضعاف في اللغات والقراءة والكتابة، والتعلم في الصغر كالنقش على الحجر، عشان كدة بنعمل تعليم جديد من الحضانة".