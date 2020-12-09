"مفيش تأجيل ولا إلغاء امتحانات".. شائعات نفاها وزير التعليم

شائعات عدة تداولها البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوعين الماضيين، بشأن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات، وحذف أجزاء من المنهج، على خلفية التحذيرات من عودة ارتفاع إصابات كورونا مجددا، دون أي تصريح رسمي من وزارة التربية والتعليم، وهو ما يحرص الدكتور طارق شوقي على نفيه بشكل دائم، في كل ظهور إعلامي له.

واستعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتنعليم الفني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، ملامح خطة تعامل الوزارة مع المدارس خلال الفترة المقبلة، في ظل انتشار فيروس كورونا، وعودة ارتفاع الإصابات مجددا، أولها نفي نية الوزارة عودة غلق المدارس مجددا، مؤكدا أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك: "من يحب الغلق يقعد في البيت بس ميفرضهوش على الآخرين".

وأشار "شوقي" إلى أن الجواب المسرب من الوزارة أمس، بشأن الإجازات الاستثنائية، تخص المعلمين والإداريين وليس الطلاب، مؤكدا أنه لا توجد قرارات اتخذت بسبب كورونا، والأمور مطمأنة ومشجعة وأفضل مما توقعوه، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت البدائل والسيناريوهات.

السوشيال بقت عبارة عن مكان للشكاوى وتبادل الكلام المغلوط

وقبل يومين، سخر "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، من شائعات السوشيال ميديا: "لو كتبنا على السوشيال حاجة أكثر من 5 أسطر محدش بيقرأ السطر السادس، بنحب بس نقرأ وش القفص ونجري، السوشيال بقت عبارة عن مكان للشكاوى، وتبادل الكلام المغلوط".

وشدد وزير التربية والتعليم على عدم وجود أي نية للوزارة لتعطيل الدراسة أو الامتحانات حتى الآن: "ناس تقول فيه تأجيل للدراسة، وناس تانية هنلغي الامتحانات، احنا ولا قولنا ولا كلمة من دي، احنا ماشيين كويس خالص، مفيش داعي للقلق خالص".

السنة الدراسية ستستكمل تعليميا سواء في المدرسة أو البيت

وشدد الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، على أن "السنة الدراسية ستستكمل تعليميا سواء في المدرسة أو البيت"، لافتا إلى أن التعلم يعتمد على التسلسل: "لو انقطع فإننا سنواجه مشكلة، وأتمنى ألا تتحدث الصحف عن إغلاق أو حذف من مناهج أو تعطيل أو أبحاث"، بحسب قوله.

نسب تأثر الأطفال بالفيروس أقل من 5 في الـ10 آلاف

ونوه الدكتور طارق شوقي، إلى أن "أرقام الإصابات بين الأطفال صغيرة جدًا جدًا، فنسب تأثر الأطفال بالفيروس أقل من 5 في الـ10 آلاف"، مؤكدا أن مصر تعلمت كثيرًا من مجابهة الفيروس خلال الشهور الماضية، وهذا أتى بنتيجة إيجابية للغاية.

وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر": "اللي مش واثق في الإجراءات وما زال قلق، له هذا الحق ويختار يبقى طالب منازل مش نظامي، عاوز ييجي نقوله اطمئن انزل واطمئن عاملين كل ما نستطيع عشان العملية التعليمية تبقى أكثر أمانا من أي مكان آخر يتردد عليه".