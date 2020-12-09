وزير التعليم: النظام التراكمي سيطبق على طلاب أولى ثانوي العام المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تعديلات الثانوية العامة الجديدة، استكمالا لمنظومة تطوير التعليم، مشيرا إلى أن نظام الأسئلة الجديد في الثانوية العامة سيقيس فهم الطلاب لمخرجات التعلم، وليس استرجاع معلومة بعينها، والنظام التراكمي سيطبق لطلاب أولى ثانوي العام الدراسي المقبل.

وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن النظام التراكمي سيلغي النظام القديم "يا صابت يا خابت"، وإعطاء أكثر من فرصة للطلاب لتحسين درجاتهم، ولا يشابه نظام التحسين المطبق في الماضي؛ نظرا لاختلاف طبيعة وشكل الأسئلة، ولكنه مطبق في العديد من الشهادات الأجنبية.

وأشار وزير التعليم إلى أن طالب أولى ثانوي العام المقبل، سيكون أمامه 3 فرص للحصول على أفضل الدرجات، والقانون لم يكن يسمح بذلك؛ بهدف الانتهاء من كابوس الثانوية: "التعليم 12 سنة بتكون تراكمية، ومش الطبيعي إن أعمل طوارئ في السنة الـ12 وأقعد ألعب طول السنين التانين باعتبارها نقل، والطبيعي مايبقاش فيه طوارئ خالص".

ولفت الدكتور طارق شوقي، إلى أن أولى ثانوي لن يكون بها أعمال سنة، وتتضمن امتحان في آخر العام، به فرصة أو فرصتين، وسيحصل الطالب على الدرجات الأعلى: "ممكن أولى ثانوي تبقى فيها 10% من الوزن النهائي، وثانية ثانوية فيها 20%، وثالثة ثانوي عليها 70%، التعليم رحلة تعلم مش بنتعلم عشان نخلص".

وعن امتحان الثانوية العامة الحالية، أكد الوزير أن إجراؤها له أهمية كبيرة، وستعقد في لجان ومراقبة، آملا بأن تنتهي كورونا العام المقبل، منوها إلى أن تصيح امتحانات الثانوية هذا العام سيكون إلكترونيا؛ إذ ستوضع وستصحح الأسئلة وفقا لهذا النظام.