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محمود مسلم

إطلاق تطبيق "دار مصر" لخدمة أهالي حدائق أكتوبر

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الوطن
10:08 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
الإسكان الاجتماعي

الإسكان الاجتماعي

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إطلاق تطبيق "دار مصر حدائق أكتوبر" على منصة خدمات جوجل "play store".

ويقدم التطبيق الجديد، العديد من الخدمات للملاك والزائرين والمستفيدين من المشروع، بالإضافة لاستطلاع الرأي، مشيراً إلى أنَّ رابط تحميل التطبيق من هنـــــا.

يأتي ضمن حزمة خطوات يقوم بها جهاز المدينة لتحقيق خطة الدولة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول الرقمي، حيث توجد أنظمة متابعة ومراقبة عالية الجودة تقدم العديد من الخدمات  بكل سهولة ويسر.

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