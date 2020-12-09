أوقاف المنيا: سوء استخدام التكنولوجيا فساد يهدد أمن الأوطان

حذّر الشيخ سلامه عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، من الاستغلال السيئ للتكنولوجيا وما يترتب عليه من فساد وإفساد قد يهدم أسر ويهدد استقرار شعوب وأمن أمم وأوطان، مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية نحو الوطن ومؤسساته، بما يحقق المصلحة العظمى للشعب.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وكيل أوقاف المنيا بمسجد أبو حمامة بمدينة العدوة بحضور أئمة وإداريّ إدارتى "أوقاف العدوة والشيخ مسعود" فى إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بشأن عقد دورات كيفية الاستغلال الأمثل للفضاء الالكترونى، واجتماعات ولقاءات مكثفة حول أهمية التكنولوجيا والتقنية الحديثة وضرورة تعلم كيفية التعامل معها بما يبني ولايهدم ويعمر لا يدمر وبما يحقق دقة وسرعة الإنجاز لما يطلب من أعمال بما يعود على الوطن والمجتمع بأكبر فائدة.

وعقد وكيل وزارة الأوقاف، لقاءً آخر بعمال المساجد موجها إلى ضرورة بذل كل الجهد وتكثيف حملات التنظيف والتعقيم والتطهير، والتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية الأرواح والأنفس مؤكدا للجميع استمرار الجولات الميدانية على أرض الواقع والتأكد من وجود الجميع فى مقر عمله وقيامه بواجبه، فهو نهج لن نحيد عنه.

كما أجري وكيل الاوقاف جولة تفقد خلالها بعض المساجد شملت "الجزارين والفارس والمصرى والعمرى واللمطى، وسيدى أحمد الفولي" موجها الشكر للملتزمين وداعيا إلى بذل أقصى درجات الحيطة والحذر وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الأنفس مناشدا الجمهور الإلتزام بالتعليمات حتى تظل بيوت الله مفتوحة للعبادة ولا يلومن المهمل والكسول إلا نفسه.

جدير بالذكر، أن الشيخ حسانين عبد الحكم مدير الدعوة بأوقاف المنيا عقد لقاءًا بإدارييّ المديرية حول الاستغلال الرشيد للفضاء الالكترونى فى مشهد يعكس حرص الجميع على إنجاح العمل والنهوض بمستوى الخدمة والآداء وأكد خلال اللقاء، أهمية الاستخدام الايجابي للتكنولوجيا للنفع بالمجتمع.