ضبط أكثر من 22 كيلو جرام من مخدر الحشيش بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى ومتعاطى المواد المخدرة ..

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بمزاولة نشاطاً إجرامياًفى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه مستقلاً سيارة بدون لوحات معدنية وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 22.200 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة والهاتف للتواصل مع عملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.