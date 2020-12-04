ضبط 260 طربة حشيش و2000 قرص كبتاجون مخدر

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة ، وترويجه على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن كفر الشيخ ، تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة سيدى سالم ، وعثر بحوزته على (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى (1,750,000– مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط ( عدد 18 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 35 كيلو جرام ، عدد 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ، عدد 2 هاتف محمول) داخل سيارة ربع نقل محملة بمحاصيل زراعية يستقلها ( حاصلين على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز شرطة قفط بمحافظة قنا ) حال تواجدهما بدائرة المركز .. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

كما تمكنت أجهزة مديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 2000 قرص من عقار الكبتاجون المخدر ، سلاح أبيض عبارة عن مطواه ، مبلغ مالى ) بحوزة ( مساعد صيدلى ، عاطل – مقيمان بدائرتى مركزى شرطة كفرالبطيخ وفارسكور ) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة .. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .