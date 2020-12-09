ضبط 250 طربة حشيش مع عنصر إجرامي في كفر الشيخ: قيمتها 1.7 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ، وإتجاره بمخدر الحشيش وتروّيجه على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن كفرالشيخ والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تمّ استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز سيدى سالم، وعثر بحوزته على (250 طربة لمخدر الحشيش تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و750 ألف جنيه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.