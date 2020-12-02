ضبط 53 طربة حشيش بحوزة أحد الأشخاص في الجيزة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط "53 طربة لمخدر الحشيش - هاتف محمول - مبلغ مالي" بحوزة أحد الأشخاص "دون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية"، وذلك حال تواجده بمحيط محل إقامته مستقلاً سيارة ملاكي مستأجرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.