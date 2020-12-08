ضبط 12 كيلو حشيش مع هارب من حكم بالسجن المؤبد في بولاق الدكرور

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط (12,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالي) بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية " ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية "احتجاز وقتل" – مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) حال استقلاله (سيارة - ملك شقيقه).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالب من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.