مجلس النواب يستعد لاستقبال أعضائه الجدد في منتصف ديسمبر

تجرى حاليا الاستعدادات داخل الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام، لاستقبال الأعضاء الجدد لبرلمان 2020، عقب إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية والتى انتهت بالأمس.

وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، إن مراسم استقبال الأعضاء الجدد للفصل التشريعي الثاني سيكون في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وسيتم استخراج الكارنيهات أولا لنواب المقاعد الفردية والبالغ عددهم 284 عضوا، ثم استقبال نواب القائمة والبالغ عددهم 284 عضوا إعمالا بقانون مجلس النواب، فيما سينتظر البرلمان قرار رئيس الجمهورية بتعبين نسبة 5% بواقع 28 عضوا.

وتنص المادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بأنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها".

ووفقا للمؤشرات التي كشفت عنها نتائج الانتخابات فإن الفصل التشريعي الجديد، سيشهد تغييرات في أغلب صفوفه، حيث تحتل فيه مقاعد المرأة نصيب الأسد، كذلك حصد فيه نواب شباب تنسيقية الأحزاب عددا من مقاعد القائمة على مستوى محافظات الجمهوربة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تعكف فيه حاليا هيئة مكتب مجلس النواب الحالي برئاسة الدكتور على عبدالعال، على إعداد جدول أعمال الجلسات البرلمانية المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل.

وينتهى الفصل التشريعي الحالي دستوريا في 9 يناير 2021، ليبدأ بعدها الفصل التشريعي الجديد بموجب دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان بالانعقاد.